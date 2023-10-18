В Самаре в Можайском переулке произошла еще одна массовая драка

На этот раз инцидент произошел вечером 17 октября, если верить информации с камер видеонаблюдения.Так, в социальных сетях было опубликовано очередное видео, на котором рядом с один из подъездов дома по Можайскому переулку, 1 группа неизвестных лиц напала на стоящих здесь молодых людей.