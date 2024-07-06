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Военные новости ★ спецоперация

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‍❗️🇷🇺🇺🇦 Об ударах ВСУ в Черноморском регионе Ночью украинские формирования вновь атаковали беспилотниками нефтяную инфраструктуру в Краснодарском крае у побережья Азовского моря.

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