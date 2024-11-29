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Царьград

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"Это возмутительно": Джо Байден прокомментировал удары русских по позициям ВСУ

"Это возмутительно": Джо Байден прокомментировал удары русских по позициям ВСУ

Американский лидер Джо Байден прокомментировал удары русских по боевым позициям ВСУ, которые они нанесли в ответ на атаки вглубь территории России.

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