M**a бросила вызов ChatGPT — все сервисы компании получили «самого умного» ИИ-пом...

M**a бросила вызов ChatGPT — все сервисы компании получили «самого умного» ИИ-помощникаСегодня M**a представила не только новое поколение собственных языковых моделей Llama 3, но и подключила их к поисковым строкам своих основных приложений — F******k, Messenger, I*******m и WhatsApp, пусть и не во всех странах.