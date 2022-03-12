Капризов – 7-й игрок в истории «Миннесоты» с 30 шайбами за сезон. Клубный рекорд – 42 гола

Кирилл Капризов – 7-й игрок в истории «Миннесоты» с 30 шайбами за сезон. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:3 Б).

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