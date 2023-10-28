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Гибрид на резиновых гусеницах: Южная Корея представила концепт новой БМП K-NIFV

Гибрид на резиновых гусеницах: Южная Корея представила концепт новой БМП K-NIFV

Южнокорейская компания Hanwha представила на выставке ADEX 2023 концепт новой корейской боевой машины пехоты K-NIFV, которая предлагается в качестве преемницы K21, завоевавшей на Западе репутацию одного из лучших изделий в своем классе.

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