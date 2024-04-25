Помогаем больше, когда вместе: «Столото» проведет второй благотворительный пасхальный тираж лотереи «Русское лото»

Трансляция состоится в день Светлой Пасхи – 5 мая Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» во второй раз проведет благотворительный тираж всенародно любимой лотереи «Русское лото», трансляция которого состоится в день Светлой Пасхи – 5 мая.
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