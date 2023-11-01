Анджели Джоли назвала Газу тюрьмой, которую превращают в массовое захоронение палестинцев

Американская кинозвезда Анджелина Джоли в среду, 1 ноября, назвала Газу тюрьмой под открытым небом, которая теперь превращается в массовое захоронение, а мировых лидеров, отказывающихся требовать прекращения огня – соучастники преступления, – сообщают СМИ.
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