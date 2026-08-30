Страна и люди
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Страна и люди

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«Посадка на облако»: самолет «Байкал» успешно провел испытательный полет

«Посадка на облако»: самолет «Байкал» успешно провел испытательный полет

Zvezdanews показали, как летчик «Байкала» провел испытательный полет самолета. О создании нового самолета, его отличии от Ан-2 и планах по эксплуатации первых «Байкалов» показали в программе «Военная приемка» .

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