«Посадка на облако»: самолет «Байкал» успешно провел испытательный полет

Zvezdanews показали, как летчик «Байкала» провел испытательный полет самолета. О создании нового самолета, его отличии от Ан-2 и планах по эксплуатации первых «Байкалов» показали в программе «Военная приемка» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Почему на поле бо...
- ВА Россиянка отдала ...
- Школьница с ножом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым