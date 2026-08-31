Lucky number 13 earns Ohio man a $1M lottery prize

An Ohio man credited his lucky number -- 13 -- with inspiring the purchase that earned him a $1 million prize from a scratch-off lottery ticket.
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