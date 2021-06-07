Бузова на сцене МХАТа: Оля Хари, Коба или страшный сон Станиславского

«Наше российское настоящее» Ольга Бузова разорвала медийное пространство страны несколькими предложениями в своем Instagram: «Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране, играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького».
«Наше российское настоящее» Ольга Бузова разорвала медийное пространство страны несколькими предложениями в своем Instagram: «Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране, играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького».
Свежие комментарии