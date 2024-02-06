Роскомнадзор: с 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон «О персональных данных»

Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.