Российский тяжелый воздушный транспортник покажут на выставке в ОАЭ

Основной премьерой предстоящего международного аэрофорума Dubai Airshow 2023, который стартует завтра в Объединенных Арабских Эмиратах, станет презентация глубоко модернизированного Ил-76МД-90А(Э), следует из информации в официальном telegram ГК «Ростех».
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