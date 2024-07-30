Аналитический центр: США не смогут конкурировать в одиночку с РФ и КНР

США в одиночку не смогут конкурировать с Россией и Китаем или победить их в случае прямого вооруженного конфликта, говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии, опубликованном 29 июля американским аналитическим центром RAND Corporation (организация, признанная нежелательной в РФ).
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