Кристина Асмус борется с могучей силой кино в фильме "Киноплёнка № 8"

Владелица видеопроката в заброшенном кинотеатре "Луч" Маша (Кристина Асмус) когда-то пережила гибель супруга: местные бандюки пристрелили его, когда она с ним везла откуда-то из столиц партию новых видеокассет.
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