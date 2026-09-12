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Ставки на перевалку угля в Усть-Луге повышены из-за переориентации маршрутов

Ставки на перевалку угля в Усть-Луге повышены из-за переориентации маршрутов

Российский угольный экспорт в конце лета и начале осени начал заметно менять привычную логистическую географию.

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