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Bild: чиновники ФРГ раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"

Bild: чиновники ФРГ раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"

Во время строительства газопровода "Северный поток-2" произошло раскрытие государственной тайны. Сотрудники горного ведомства города Штральзунд опубликовали данные о районах действий подводных лодок НАТО, расследование этого вопроса начала федеральная прокуратура ФРГ, сообщает Bild.

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