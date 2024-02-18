Bild: чиновники ФРГ раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"

Во время строительства газопровода "Северный поток-2" произошло раскрытие государственной тайны. Сотрудники горного ведомства города Штральзунд опубликовали данные о районах действий подводных лодок НАТО, расследование этого вопроса начала федеральная прокуратура ФРГ, сообщает Bild.
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