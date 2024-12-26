Мошенники украли у жительницы Петербурга 5,6 млн рублей

Они убедили женщину передать им деньги. В Санкт-Петербурге пенсионерка обратилась в отделение полиции Фрунзенского района после того, как неизвестные убедили ее передать 5,6 млн рублей наличными на «хранение».
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