Нашли птенца ворона и решили оставить дома: что важно обеспечить птице, чтобы не страдала ни она, ни хозяин

Ворон (Corvus corax) – крупная, умная, эмоциональная птица с серьезными потребностями. Желание завести такого питомца часто рождается из восхищения его сообразительностью и величественным видом, но без понимания специфики содержания сам он может страдать, а владелец – столкнуться с трудностями, к которым не был готов.