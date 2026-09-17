24smi.org - пос...
MainНовости России, У...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нашли птенца ворона и решили оставить дома: что важно обеспечить птице, чтобы не страдала ни она, ни хозяин

Нашли птенца ворона и решили оставить дома: что важно обеспечить птице, чтобы не страдала ни она, ни хозяин

Ворон (Corvus corax) – крупная, умная, эмоциональная птица с серьезными потребностями. Желание завести такого питомца часто рождается из восхищения его сообразительностью и величественным видом, но без понимания специфики содержания сам он может страдать, а владелец – столкнуться с трудностями, к которым не был готов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым