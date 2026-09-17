Нашли птенца ворона и решили оставить дома: что важно обеспечить птице, чтобы не страдала ни она, ни хозяин

Ворон (Corvus corax) – крупная, умная, эмоциональная птица с серьезными потребностями. Желание завести такого питомца часто рождается из восхищения его сообразительностью и величественным видом, но без понимания специфики содержания сам он может страдать, а владелец – столкнуться с трудностями, к которым не был готов.
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