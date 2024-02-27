ВС РФ уничтожили пункт дислокации беспилотных сил ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ успешно ликвидировали в населенном пункте Волчанске Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) — сил беспилотных систем.
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