Разрыв связи: почему Эфир перестал следовать за Биткоином

Корреляция измеряет, насколько два актива движутся вместе. Исторически биткоин и эфир демонстрировали высокую положительную корреляцию (обычно выше 0,7), то есть все крупные движения BTC почти полностью повторялись в ETH.
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