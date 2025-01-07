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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Комментатор Гучек считает, что «Динамо» выиграет Кубок Гагарина: «Есть все атрибуты для чемпионства. Очень сильный и сбалансированный состав, решен вопрос во вратарской позиции»

Комментатор ответил на вопрос о том, кто выиграет Кубок Гагарина. «Московское «Динамо». Как и «Локомотив» в прошлом сезоне, динамовцы в конце декабря, пожалуй, не самый очевидный претендент на Кубок.

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