«Единая Россия» оказывает поддержку жителям Курской области

В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области задействованы уже более 60 региональных отделений партии, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев в ходе поездки в Курскую область.
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