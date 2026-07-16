Два стула для Вучича. Президент Сербии помог Украине, но не подписал антироссийскую декларацию

Президент Сербии Александр Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Киеве заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, анонсировал расширение гуманитарного сотрудничества и пообещал помочь в восстановлении одного из украинских городов.