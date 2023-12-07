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Названа возможная причина возгорания двигателя самолета в Улан-Удэ

Названа возможная причина возгорания двигателя самолета в Улан-Удэ

пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Причиной возгорания двигателя грузового самолета Ту-204м при взлете в Улан-Удэ мог стать помпаж – нарушение потока воздуха в турбине.

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