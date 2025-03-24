"Пограничники погибают": Враг закрепился под Суджей. Поповку сдали. Краснояружский район оккупирован. Наступление на Грайворон - источники

ЕК

Евгений Кузнецов

ВСЕХ ПИДОРОВ ИЗ КОМАНДНОГО СОСТАВА,ВИНОВНЫХ, НА ЗАЩИТУ ГРАНИЦ РОДИНЫ !!! ГЕРАСИМОВ - ВО ГЛАВЕ КОЛОННЫ (А ТО ХОДИТ КАК НЕПРИКАЯННЫЙ,КАК В ШТАНЫ НАСРАЛ.... !!! ПОЧЕМУ ЭТО ПОГРАНЦЫ ДОЛЖНЫ ПОГИБАТЬ ИЗ=ЗА ДЕБИЛОВ, ТИПА ГЕРАСИМОВОГО, КУРСКА ЕМУ МАЛО ??? ВЕСЬ ГЕНШТАБ, ВСЮ ВОЕННУЮ РАЗВЕДКУ = АВТОМАТЫ В РУКИ И ШАГОМ МАРШ ЗА СОБОЙ ГОВНО ПОДЧИЩАТЬ !!! КУДА ТОЛЬКО ВЕЛИКИЙ ПУТИН СМОТРИТ ???