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Царьград

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"Пограничники погибают": Враг закрепился под Суджей. Поповку сдали. Краснояружский район оккупирован. Наступление на Грайворон - источники

"Пограничники погибают": Враг закрепился под Суджей. Поповку сдали. Краснояружский район оккупирован. Наступление на Грайворон - источники

Вечером 24 марта стали поступать сообщения, что враг пытается с боем пробиться в Поповку после серии неудач в Демидовке, Белгородская область.

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Комментарии
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ЕК
Евгений Кузнецов
ВСЕХ ПИДОРОВ ИЗ КОМАНДНОГО СОСТАВА,ВИНОВНЫХ, НА ЗАЩИТУ ГРАНИЦ РОДИНЫ !!! ГЕРАСИМОВ - ВО ГЛАВЕ КОЛОННЫ (А  ТО ХОДИТ КАК НЕПРИКАЯННЫЙ,КАК В ШТАНЫ НАСРАЛ.... !!! ПОЧЕМУ ЭТО ПОГРАНЦЫ ДОЛЖНЫ ПОГИБАТЬ ИЗ=ЗА ДЕБИЛОВ, ТИПА ГЕРАСИМОВОГО, КУРСКА ЕМУ МАЛО ??? ВЕСЬ ГЕНШТАБ, ВСЮ ВОЕННУЮ РАЗВЕДКУ = АВТОМАТЫ В РУКИ И ШАГОМ МАРШ ЗА СОБОЙ ГОВНО ПОДЧИЩАТЬ !!! КУДА ТОЛЬКО ВЕЛИКИЙ ПУТИН СМОТРИТ ???
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