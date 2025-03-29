Еннинг: самолеты НАТО сопроводили российский Ил-20М над Балтийским морем

Министерство обороны Германии подтвердило, что истребители Североатлантического альянса были подняты в воздух после того, как над Балтийским морем, к востоку от острова Рюген, был обнаружен российский самолет Ил-20М.
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