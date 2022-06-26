Поболтаем

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  • Antanas
    Друг спас друга.👍👍👍👍👍Друг познается в ...
  • Владимир Чернышов
    Кстати, на четвёртой картинке, однако, немецкий конструктор.История советског...
  • Владимир Чернышов
    Автор! Учи матчасть! Я с 1953 года.  В 1957 году у меня был конструктор.  По отверстиям учился считать.История советског...

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