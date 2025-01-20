Евросоюз в ноябре на треть нарастил покупки платины у России

Это максимальное значение с марта 2024 года Ноябрьский импорт Евросоюзом платины из России увеличился практически на треть, до максимальных значений с марта 2024 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
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