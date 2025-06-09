По его словам, власти Украины отказались от переговоров по территориальному вопросу. Днепропетровская область — важный элемент стратегического и тактического плана, поэтому она может стать частью России, сообщает «Лента.
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