Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Депутат ГД Колесник заявил, что Днепропетровскую область могут включить в состав России

Депутат ГД Колесник заявил, что Днепропетровскую область могут включить в состав России

По его словам, власти Украины отказались от переговоров по территориальному вопросу. Днепропетровская область — важный элемент стратегического и тактического плана, поэтому она может стать частью России, сообщает «Лента.

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