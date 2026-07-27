Кими Антонелли: «Не бросил бы вызов Норрису, если бы стартовал третьим»

Пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли высказался о третьем месте на Гран-при Венгрии после старта с седьмой позиции и ответил на вопрос о потенциальной борьбе с гонщиком « Макларена » Ландо Норрисом .
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