Познер заявил о желании взять интервью у Месси и Роналду

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер рассказал «СЭ», что хочет взять интервью у нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, а также у форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.