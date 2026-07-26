Познер заявил о желании взять интервью у Месси и Роналду

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер рассказал «СЭ», что хочет взять интервью у нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, а также у форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
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