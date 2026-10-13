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Иркутск Сегодня

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Байкальская рыбалка обернулась судом: браконьеры выловили рыбы на 300 тысяч рублей

Кабанский районный суд Республики Бурятия рассмотрит уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

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