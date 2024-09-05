На железнодорожной станции в Тверской области у подозрительной женщины нашли «синтетику»

Транспортные полицейские на вокзале в Вышнем Волочке у подозрительной женщины нашли «синтетику». Как сообщили в ведомстве, 34-летняя жительница города Бологое приобрела запрещенные вещества через «тайник-закладку» и отправилась с наркотиком на платформу № 2 железнодорожного вокзала станции Вышний Волочек.