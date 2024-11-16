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Закон, порядок, государство

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Более 4 тонн хлеба в сутки производят специалисты тыла армейского корпуса группировки войск «Восток» в зоне СВО

Более 4 тонн хлеба в сутки производят специалисты тыла армейского корпуса группировки войск «Восток» в зоне СВО

Каждый день бойцы армейских подразделений получают свежий хлеб в независимости от того, где они несут военную службу – в тылу, или на передовой.

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