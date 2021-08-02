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Полицейские задержали в Московской области подозреваемых в серии краж табачной продукции на сумму более миллиона рублей

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержаны подозреваемые в совершении серии краж.

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