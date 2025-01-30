Калининградские торговые сети и производители подписали соглашение о ценах

Соглашение о мерах для стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости подписали четыре торговые сети и восемь товаропроизводителей Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства 30 января на официальном интернет-портале.
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