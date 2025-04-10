Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Гамодин
    Судоплатова срочно в командировку послать!!! Ну или Петрова с Башировым!!Минюст внес в рее...
  • Надежда
    И снова вездесущий Путин................................🤭Гибель американск...
  • Александр
    Пусть отправят.Хоронить лишь бы не отказались.Только шесть стра...

Вот так вот, взял и слил!

Вот так вот, взял и слил!

Залужный рассказал о планировании операций ВСУ в штабе армии США в ФРГ Вот так вот, взял и слил! Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в немецком Висбадене работал совместный американо-украинский штаб, в котором планировались военные операции Киева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх