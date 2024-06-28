The Hill: прошедшие дебаты с Трампом положили конец политической жизни Байдена

Катастрофические результаты Джо Байдена на прошедших дебатах сделали счастливыми Дональда Трампа и вице-президента страны Камалу Харрис, которая, вероятно, заменит действующего главу государства на предстоящих выборах от Демократической партии.
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