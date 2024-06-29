Уничтожение украинской машины с зениткой точным попаданием "Ланцета", Херсонское направление.
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Уничтожение украинской машины с зениткой точным попаданием "Ланцета", Херсонское направление.
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