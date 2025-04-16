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Telegraph: уволенного из-за сообщений в WhatsApp чиновника не накажут

Telegraph: уволенного из-за сообщений в WhatsApp чиновника не накажут

Экс-заместитель министра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн, ранее отстранённый от должности из-за оскорбительных высказываний в чате WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), не столкнётся с дальнейшими действиями со стороны полиции.

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