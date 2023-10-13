Олег Стародубцев Израиль, видимо рассудил: сгорел сарай, гори и хата, и в привычной для себя наглой манере, нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, обе воздушные гавани, по предварительным данным, приостановили работу.
Израиль в поисках приключений
Комментарии
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Раскольников
Иранским ракетам аэропорты не нужны. А Израиль сам нарывается на военный ответ от своих соседей.
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3 час.
Махамбет Толеугазин
.. так они сами его Моисея после 42 лет марш бросков по Синаю - забили камнями ... он ужо не проснётся ... забили камнями Моисея, жиды его замочили ... печаль ка ...
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1 час.
Махамбет Толеугазин
... радикальное движение Хамас создали спецслужбы Израиля в противовес ФАТХ - движению освобождения Палестины во главе с Ясиром Арафатом. Хамас возглавлял Ахмет Ясин . Хамас финансировали Израиль, США и арабские страны Персидского залива ...
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1 час.
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