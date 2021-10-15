Самая Модная

79 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Обидно, что Россия не может сказать -- а сссалупу господа, отчмекать не хотите? Мы можем США уничтожить всего лишь з...Евросоюза сначала...
  • Валентина Л
    автор, д.б., уже целый город народу потеряли --- неужели мало для таких долбонов как ты? когда же уймётесь со своим...Песков предупреди...
  • Василий
    только не утверждайте, что подобные вещи творят исполнители без указаний - вот мой знакомый студент получил выговор -...Журналисты из Ста...

Андрей Малахов удивил новой прической

Андрей Малахов удивил новой прической

46-летний телеведущий Андрей Малахов  решил сменить имидж и сделал новую укладку. Андрея Малахова все привыкли видеть с челкой и длинными, доходящими до плеч волосами, поэтому на новом фото, появившемся в Instagram телеведущего, его не сразу узнали.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх