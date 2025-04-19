Накануне праздника Пасхи старшеклассники Деминской школы ухаживали за могилой дважды Героя Социалистического труда П.
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Накануне праздника Пасхи старшеклассники Деминской школы ухаживали за могилой дважды Героя Социалистического труда П.