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Изменения в российском медиапотреблении обсудят на TeleMultiMedia Forum

Изменения в российском медиапотреблении обсудят на TeleMultiMedia Forum

В Москве 25 мая состоится «TeleMultiMedia Forum 2022: лидеры цифровой медиасферы», основной темой которого станут изменения в медиапотреблении и телесмотрении под влиянием геополитических и экономических факторов, сообщают организаторы форума.

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