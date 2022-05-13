Изменения в российском медиапотреблении обсудят на TeleMultiMedia Forum

В Москве 25 мая состоится «TeleMultiMedia Forum 2022: лидеры цифровой медиасферы», основной темой которого станут изменения в медиапотреблении и телесмотрении под влиянием геополитических и экономических факторов, сообщают организаторы форума.
В Москве 25 мая состоится «TeleMultiMedia Forum 2022: лидеры цифровой медиасферы», основной темой которого станут изменения в медиапотреблении и телесмотрении под влиянием геополитических и экономических факторов, сообщают организаторы форума.
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