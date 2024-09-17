Новая Battlefield: разработчики BF Portal работают над “новым опытом”; масштабные тес...

Новая Battlefield: разработчики BF Portal работают над “новым опытом”; масштабные тесты стартуют в начале 2025 годаПосле вчерашнего показа концепт-арта новой игры Battlefield EA продолжила нагнетать ажиотаж вокруг игры, поскольку во время презентации EA Investor Day появились новые подробности о находящейся в разработке игре.