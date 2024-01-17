Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    А погонщик баранов - баратов - культура? Пусть он эту "культурку" в своем кишлаке разводит.Я не русский, я у...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Вопрос к володиным-матвиенкам-бастрыкиным и прочим, власть имущим : кто и за какие достижения назначил этого , всего ...Я не русский, я у...
  • леонид рыбаков
    англосаксы будут помогать до последнего даже одесского хохла .Станок денежный  запустят и найдут снаряды оружие .Все ...Дорогие друзья, всё!

Тайвань и Спецоперация по укреплению китайских яиц...

Тайвань и Спецоперация по укреплению китайских яиц...

Итак, Китай предсказуемо проиграл выборы на Тайване. Удивляться нечему – остров буквально кишит фондами «развития демократии», пресса так же прокачивает американские, извините за выражение, «нарративы» – то есть, свобода, процветание и независимость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sergmann
Оптимистическая трагедия для Китая, янки ещё потреплют нервы товарищам.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх