Тайвань и Спецоперация по укреплению китайских яиц...

Итак, Китай предсказуемо проиграл выборы на Тайване. Удивляться нечему – остров буквально кишит фондами «развития демократии», пресса так же прокачивает американские, извините за выражение, «нарративы» – то есть, свобода, процветание и независимость.
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