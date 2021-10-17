smi.today

1 649 подписчиков

Попавший в больницу Клинтон пошел на поправку

Попавший в больницу Клинтон пошел на поправку

Госпитализированный бывший президент США Билл Клинтон пошел на поправку, заявил пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья 16 октября в Twitter.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх