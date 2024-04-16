Коллега летчика Квочура рассказал о его инженерном даре предвидения

Первый заместитель главного конструктора Пилотажно-исследовательского центра А.Н. Квочура Виктор Остапенко рассказал, как летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур предвидел проект перспективного сверхзвукового гражданского самолета.
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