Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Коллега летчика Квочура рассказал о его инженерном даре предвидения

Коллега летчика Квочура рассказал о его инженерном даре предвидения

Первый заместитель главного конструктора Пилотажно-исследовательского центра А.Н. Квочура Виктор Остапенко рассказал, как летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур предвидел проект перспективного сверхзвукового гражданского самолета.

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