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Все-таки заденет: обнародованы новые данные по мощному тайфуну в Приморье

Все-таки заденет: обнародованы новые данные по мощному тайфуну в Приморье

Тайфун "Лупит", движущийся мимо Приморья в сторону японского острова Хоккайдо, затронет его прибрежные районы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

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